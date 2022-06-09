Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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