Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, M.K, Ş.T.S, C.G. ve N.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mehmet Çetin - Güncel Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Karaman Güncel Haberler

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