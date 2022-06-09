Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Murat Özünal - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Karaman Güncel Haberler

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