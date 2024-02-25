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Karaman'da Dünürler Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

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Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da dünürler arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.G. (24), eşi ve çocuğunu almak için babası H.G. (50) ile kayınpederi M.B'nin Üniversite Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada T.G. ile kayınpederi M.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.B. ile yanında bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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