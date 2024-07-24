Karaman'da düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı
Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheli, güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem uygulandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda silah ele geçirildi.
Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızık köyünde bir düğünde havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.G, M.B, M.A, H.D. ve İ.Y.'yi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.