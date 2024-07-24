Karaman'da düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı

Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızık köyünde bir düğünde havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.G, M.B, M.A, H.D. ve İ.Y.'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.