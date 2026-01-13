Haberler

Karaman'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da beklenen don ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında bugünkü eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşullarının etkili olacağını açıkladı ve engelli ile hamile çalışanlara idari izin verileceğini duyurdu.

Karaman'da beklenen don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp