Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında iş yeri sahibi H.E. ile Z.B, Ü.S. ve H.K. isimli çalışanlar fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi$ne kaldırılan kişilerin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

Hastanede tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
img

Kayıp aranıyor
img

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
img

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.