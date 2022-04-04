Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

Karaman'da kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burhan Kıyak yönetimindeki 42 AKB 397 plakalı yem yüklü kamyon, Karaman - Ermenek kara yolunun 40. kilometresinde, Narlıdere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada kamyonda bulunan Cihat Kemeç, Yusuf ile Ahmet Külahçı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

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