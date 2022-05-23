Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Haberler

Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.
Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.
Vatandaşlar tarafından çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.
Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
AA / Mehmet Çetin - Güncel