Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.

Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Muzaffer Özdemir, Mehmet Uyanık, Tepebaşı, Karaman, Güncel, Haberler

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