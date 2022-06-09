Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi öldü - Haberler

Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi öldü
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kalaba Köyü'nün yaylasında, Mehmet Uçkun'un (29) kullandığı İl Özel İdaresine ait iş makinası, eğimli arazide devrildi. Makinanın altında kalan Uçkun, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Uçkun'un cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Mehmet Çetin - Güncel