Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi öldü - Haberler

Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi öldü Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti. Karaman'da devrilen iş makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Kalaba Köyü'nün yaylasında, Mehmet Uçkun'un (29) kullandığı İl Özel İdaresine ait iş makinası, eğimli arazide devrildi. Makinanın altında kalan Uçkun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uçkun'un cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Mehmet Çetin - Güncel Karaman Güncel Haberler

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