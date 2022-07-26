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Karaman'da devrilen forkliftin operatörü yaralandı

Karaman'da devrilen forkliftin operatörü yaralandı

Karaman'da forklifin devrilmesi sonucu aracı kullanan operatör yaralandı.

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da forklifin devrilmesi sonucu aracı kullanan operatör yaralandı.

Operatörlüğünü Hasan İncebel'in yaptığı forklift, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde çekiciden yük indirirken devrildi.

Forklifte sıkışan İncelebel, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı operatör Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Hamidiye Karaman Güncel Haberler

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