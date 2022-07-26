Karaman'da devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti Karaman'da devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti. Karaman'da devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti. Hasan İncebel'in kullandığı forklift, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde çekiciden yük indirdiği sırada devrildi. Forkliftte sıkışan İncebel, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İncebel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Mehmet Çetin Karaman Güncel Haberler

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