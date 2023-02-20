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'KARAMAN'DA DEPREMZEDELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ'

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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin, ardından yaklaşık 10 bin depremzede Karaman'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin, ardından yaklaşık 10 bin depremzede Karaman'daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu akşam ise Hatay'da art arda meydana gelen depremler kentte şiddetli hissedilirken, yurtta kalan depremzedeler panikle sokağa çıktı. Panik nedeniyle ihbarlar üzerine yurtların bulunduğu adreslere çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçirenlere ambulanslarla müdahale edildi. Bazı depremzedelerin ise kaldırım kenarlarına oturup, ağladığı görüldü. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle hasar gören bina olmadığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Karaman Hatay Güncel Haberler

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