Karaman'da çöken ağılda 12 kuzu telef oldu - Haberler

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Karaman'da çöken ağılda 12 kuzu telef oldu

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da çöken ağılda 12 kuzu telef oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde çöken ağıldaki 12 kuzu telef oldu.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde çöken ağıldaki 12 kuzu telef oldu.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde Celal Çat kendine ait koyunları yayılmaları için meraya götürdü. Kuzular ise ağılda kaldı.

Bir süre sonra ağılın çökmesi sonucu 35 kuzu enkaz altında kaldı.

Vatandaşların yardımıyla 23 kuzu sağ olarak çıkarılırken 12 kuzu telef oldu.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

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