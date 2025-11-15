Karaman'da Çok Sayıda Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-13 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 177 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, şarjör, 26 kesici-delici alet, 195 fişek, 9 bin 160 dolu makaron, 26 bin boş makaron, 55 kilogram tütün, 5 dedektör, 2 jeneratör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.