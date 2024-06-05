Karaman'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Karaman Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Aktekke Camisi bahçesinde bulunan anıt ağacın yanında başladı.

Yürüyüş sırasında öğrenciler ellerinde "Sıfır atık geleceğimiz", "Kafayı çalıştır, atıkları ayrıştır", "Koru çevreni, kurtar geleceğini" yazılı dövizler taşıdı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı yürüyüş, Aktekke Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Burada, Sarıibrahim ve beraberindekiler ağaç dikti, öğrenciler kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Hafta boyunca etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.