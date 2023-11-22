Karaman'da Çalıntı Motosikletleri Parçalayarak Satan 5 Kişi Gözaltına Alındı

KARAMAN'da çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları ileri sürülen 2'si yaşı küçük çocuk 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalınan 2 motosiklet ile parçalanan elektirkli bisikletin parçaları sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da polise 18 kasım günü Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nden elektirikli bisiklet, 19 kasım günü Hürriyet Mahallesi'nden ve 20 kasım günü Mümine Hatun Mahallesi'nden motosiklet çalındığı ihbarı yapıldı. Polis 3 gün üst üste gelen motosiklet hırsızlığı olayların birbiriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

POLİS TAKİBİYLE YAKALANDILAR

İnceleme sürerken hırsızlık büro amirliği dedektifleri çalıntı motosikletlerden birisiyle aynı özelliklerdeki plakası olmayan bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü, bir süre devam eden kovalamacanın ardından motosikleti yol kenarına atıp ara sokaklara kaçtı. Yaşanan takibin ardından motosikleti atarak kaçan Berat Y.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletin yapılan kontrollerinde 19 kasım günü Hürriyet Mahallesinden çalınan 33 UC 062 plakalı motosiklet olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinden ve Berat Y.'nin sorgusundan elde ettiği bilgilerle motosikletleri çalanların Okan K.(18), Nuri T.(18), H.F.A.(17) ve K.C.S.(16) olduğunu belirledi. Polis şüphelilerin adresine yaptığı operasyonda çalınan motosikletleri ve elektirikli bisikleti parçalanmış halde buldu. Bulunan motosikletler ve parçalanan elektrikli bisiklet sahiplerine geri teslim edilirken, 5 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE EV HAPSİ, 1'İ SERBEST'

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çalıntı motosiklet ile kaçarken yakalanan Berat Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Okan K. ve Nuri T. tutuklandı. H.F.A. ile K.C.S.'ye ise ev hapsi verildi.(DHA)