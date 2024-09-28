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Karaman'da Cadde Ortasında Tabanca Çatışması: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Karaman'da Cadde Ortasında Tabanca Çatışması: 2 Yaralı, 2 Gözaltı
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Karaman'da karşıt taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler bir köy evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da, caddede çekiciyle seyir halindeyken karşılıklı çatıştıkları Berk U. ile Muhammet Talha D.'yi tabancayla yaralayan Mustafa Y. ile Enver S., saklandıkları köy evinde yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çekiciyle seyir halinde olan Mustafa Y. ve Enver S., husumetli oldukları Berk U. ile Muhammet Talha D.'nin motosikletle Kuvayı Milliye Caddesi'nde ilerlediğini gördü. Mustafa Y. ve Enver S., çekiciden motosikletteki Berk U. ile Muhammet Talha D.'ye tabancayla ateş açtı. Berk U. ile Muhammet Talha D. de onlara karşılık verdi. Çatışmada Berk U. ile Muhammet Talha D. yaralandı. Mustafa Y. ve Enver S. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Talha D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAĞ EVİNDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Y. ve Enver S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik takibin ardından şüphelilerin merkeze bağlı Değirmenbaşı köyündeki bir bağ evinde saklandıkları tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler Mustafa Y. ve Enver S.'yi gözaltına aldı. Özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere asayiş şube müdürlüğüne götürülen şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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