Hasat sezonunda buğdayda 100 bin ton, arpada 50 bin ton fazla rekoltenin elde edildiği Karaman'da yılın son buğday hasadı yapıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, buğdayın ülkemiz ve dünya için stratejik bir ürün haline geldiğini söyledi.

Karaman'da buğday ve arpada rekolte arttı

Vali Tuncay Akkoyun:

"Buğday, ülkemiz ve dünya için stratejik bir üründür"

KARAMAN - Hasat sezonunda buğdayda 100 bin ton, arpada 50 bin ton fazla rekoltenin elde edildiği Karaman'da yılın son buğday hasadı yapıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, buğdayın ülkemiz ve dünya için stratejik bir ürün haline geldiğini söyledi.

Kazımkarabekir ilçesinde yılın son hasadına katılan Vali Akkoyun, biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı. Vali Tuncay Akkoyun, arpada ve buğdayda bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz de bu rekolteden oldukça memnun. Devletimizin buğday için vermiş olduğu fiyat da çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Allah'a şükürler olsun bereketli bir yıl geçiriyoruz. Devletimiz her zaman çalışan çiftçilerimize, üreticilerimize destek olmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bizler de her zaman için çiftçilerimiz ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizleri mutlu eden bir konu da artık çiftçilerimiz hem modern yöntemleri kullanıyor, hem ileri teknoloji tarım aletlerini kullanıyor. Bu da hasadın hızlı ve verimli olmasını sağlıyor. Bu ürünlerin ekilmesinden, üretilmesinden hasadına kadar devletimizin birçok teşviki var. Aynı zamanda da ileri teknoloji tarım aletlerinin temininde de devletimizin çiftçilere çok büyük destekleri oluyor" dedi.

"Karaman'da 300 bin ton buğday, 200 bin ton arpa hasadı oldu"

Vali Tuncay Akkoyun, bu yıl yağmur yağışlarının iyi olması nedeniyle arpa ve buğdayda bereketli bir yıl olduğunu kaydederek, "Bu yıl Karaman'da 840 bin dekar alanda ekimi yapılan buğdayda yaklaşık 300 bin ton, arpada ise 630 bin dekarda 200 bin ton rekolte bekliyoruz. İnşallah gelecek yıllar da böyle bereketli geçer. Çiftçilerimizin yüzü güler, bizler de geliriz bu mutluluklarına ortak oluruz" ifadelerini kullandı.

"Buğday, ülkemiz ve dünya için de stratejik bir ürün olmuştur"

Vali Akkoyun, "Buğday artık bölgemiz, ülkemiz ve dünya için de stratejik bir ürün haline gelmiştir" diyerek, "Buğdayın üreticilerimiz tarafından ekilmesi ve hasadı çok çok önemlidir. Buğday, gıda şehri olan Karaman için de önemlidir. Karaman'ımızın sanayisi buğdaya dayalı ürünler üretmektedir. Şehrimizin sanayisi için de, ülkemizin gıda temini için de çok stratejik bir üründür. Dolayısıyla çiftçimizin, üreticimizin özellikle bu verimli topraklarda buğday ekmesi ve hasadını yapması önemlidir" şeklinde konuştu.

Karaman'da yapılan yılın son buğday hasadına Vali Tuncay Akkoyun'un yanı sıra Kazımkarabekir Kaymakamı Ramazan Aykut Saka, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çiftçiler katıldı.