Haberler

Tartıştığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurup, kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Karaman'da M.K., borç meselesi yüzünden dört kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirirken, diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, OLAY ANI KAMERADA

Karaman'da M.K.'nın borç meselesi nedeniyle Mustafa Şahin ve oğulları Yunus Emre Şahin, Kazım Şahin, Arif Şahin'i tabancayla vurarak yaraladığı olayda hastaneye kaldırılan Yunus Emre Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
