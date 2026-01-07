Haberler

Tartıştığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurup, kaçtı

Karaman'da bir adam, borç meselesi yüzünden husumet yaşadığı baba ve 3 oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ile oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Emre Ş. (31) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken; polis, M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

