Karaman'da borç çatışması; 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da borç çatışması; 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da borç çatışması; 1 ölü, 2 yaralı

KARAMAN'da borç nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Ramazan Erbay hayatını kaybetti, Özay K. ile Harun K. yaralandı.

KARAMAN'da borç nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Ramazan Erbay hayatını kaybetti, Özay K. ile Harun K. yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında Karaman Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ramazan Erbay ile galerici Özay K. ve Harun K. borç nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Erbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alan polis, acil servis dışında geçici olarak giriş ve çıkışları kapattı. Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title