Karaman'da bir kişi caminin camlarını kırdı
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Karaman'da bir kişi, kaldırım taşlarıyla caminin camlarına hasar verdi.
Karaman'da bir kişi, kaldırım taşlarıyla caminin camlarına hasar verdi.
Alınan bilgiye göre, İmaret Mahallesi'nde bulunan Emir Musa Camisi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, kaldırım taşları ile caminin camlarını kırdı.
Şadırvanda bulunan aynaları da kıran şüpheli, bölgeden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri cami ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel