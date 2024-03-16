Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Abbas Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Pakize K'yi (84) yakınları hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.