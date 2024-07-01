Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kirişçi Mahallesi Şamkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangın, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.
Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kirişçi Mahallesi Şamkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.