Haberler

Karaman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan 43 yaşındaki Ali Erginyiğit, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 17 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Erginyiğit (43) idaresindeki 70 ACJ 354 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta kaldırıma çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanmış olduğu tespit edilen Erginyiğit, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.K. (17), gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.