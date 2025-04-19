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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi'ndeki müstakil evde Hasan Ali Ay (28) ile H.V. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.V, Ay'ı bıçakla yaraladı.

Olay sonrası otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalışan Ay, 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.V, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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