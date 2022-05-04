Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Ali Bardak - Güncel
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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde ismi açıklanmayan 3 kişi otomobille belde çıkışında gördükleri Barış Balcı (17) ve Barış Dikici'ye Yukarıçağlar köyü yolunu sordu. Bu sırada şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı ve Dikici vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dikici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA / Ali Bardak - Güncel

Güneyyurt, Karaman, Balcı, Güncel, Haberler

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