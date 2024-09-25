Karaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Karaman'da Hacıcelal Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Hacıcelal Mahallesi 176. Sokak'ta aralarında husumet bulunan G.N. (37) ile İ.K. (46) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.