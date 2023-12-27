Karaman'da bıçaklı kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı

Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Hasan Ali E. ve Yunus D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sonrası ağır yaralanan merkeze bağlı Madenşehri Köyü Muhtarı Durmuş Ali D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı. Olayla ilgili Döne D. tutuklanmıştı.