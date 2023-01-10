Karaman'da bıçaklanan iki kişiden biri öldü Güncel Haberler Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Fenari Mahallesi, Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, Ayşegül Gün ile B.D. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.D, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Gün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Kaynak: AA / Güncel Karaman Güncel Haberler

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