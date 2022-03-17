Karaman'da Berat Kandili

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında, millet ile birlikte Ramazan ayının müjdecisi bir Berat Kandiline daha kavuşmanın sevinç ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Karamanlıların ve vatandaşların Berat Kandilini tebrik eden Şeker, şunları kaydetti:

"Berat Gecesi, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği çok ulvi bir gecedir. Bu gecede Yüce Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir."

Belediye Başkanı Kalaycı da Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat kandilinin, Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği müstesna bir gece olduğunu aktardı.

Bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğe vesile olarak gönül bağlarının daha da güçlendirmesini temenni eden Kalaycı, milletin ve İslam aleminin kandilini kutladı.

İGM Başkanı Çayır da Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir Berat Kandilini daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.