Karaman'da Belediye Otobüsüyle Çarpışan Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı
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Karaman'da, M.S. yönetimindeki belediye otobüsü, Selim Ok'un (8) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ok ağır yaralandı ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
Karaman'da, belediye otobüsüyle çarpışan bisikletli çocuk ağır yaralandı.
M.S. yönetimindeki 70 FL 610 plakalı belediye otobüsü, Urgan Mahallesi 2013. sokakta, Selim Ok'un (8) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ok, ağır yaralandı.
Yaralı Ok, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ok, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasındaki kırık sebebiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Otobüs şoförü M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel