Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, polis evinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Işık ve beraberindekiler daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Çağrı Merkezi, Polis Merkezi Amirlikleri, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri Sitesi, Dursun Fakih Huzurevini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.