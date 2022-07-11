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Karaman'da bayramlaşma programı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da bayramlaşma programı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kalaycı, Karaman Belediyesi hizmet binasının yanındaki parkta gerçekleştirilen programda, herkese teşekkür ederek katılımcıların bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmaya belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Belediyesi Savaş Kalaycı Karaman Güncel Haberler

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