Karaman'da bayramlaşma programı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Kalaycı, Karaman Belediyesi hizmet binasının yanındaki parkta gerçekleştirilen programda, herkese teşekkür ederek katılımcıların bayramlarını kutladı.
Bayramlaşmaya belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Mehmet Çetin - Güncel