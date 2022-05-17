Karaman'da bakır kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Haberler

SARIVELİLER, KARAMAN (AA) - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Civler köyünde daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan R.Ç'nin (24) sırtında çuvalla dolaştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda bir miktar bakır kablo, kablo kesmede kullanılan malzemeler, elektrik malzemeleri ve bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.