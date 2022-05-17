Karaman'da bakır kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Karaman'da bakır kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da bakır kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

SARIVELİLER, KARAMAN (AA) - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Civler köyünde daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan R.Ç'nin (24) sırtında çuvalla dolaştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda bir miktar bakır kablo, kablo kesmede kullanılan malzemeler, elektrik malzemeleri ve bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Sarıveliler, Jandarma, Karaman, Güncel, Haberler

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