Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı - Haberler

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Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da bahçede oynayan 4 yaşındaki çocuk 'maganda kurşunu'yla yaralandı

Karaman'da evlerinin bahçesinde oynarken "maganda kurşunu"yla yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

Karaman'da evlerinin bahçesinde oynarken "maganda kurşunu"yla yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

Nefise Sultan Mahallesi 265. Sokak'ta evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül, birden acı içinde yere düştü.

O sırada kameriyede oturan annesi Merve ve babası Selman Gül, çocuklarının vücuduna saçma isabet ettiğini gördü.

Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, tüfeğin kim tarafından ve nereden ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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