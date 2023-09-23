Karaman'da Asayiş Uygulamaları Sonuç Verdi

Karaman Emniyetinin asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları devam ediyor

KARAMAN - Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezinde asayiş, narkotik ve trafik üzerine yürüttüğü uygulamalar aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu, çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve aranan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezinde yürütülen genel uygulamaların devam ediyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 5 bin 207 kişi sorgulanırken, 13 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 13 kişiden 3'ü tutuklandı. 32 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise alkollü olarak araç kullanan 13 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 47 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 19 kişiye para cezası yazıldı. 10 okul servis aracına da evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Narkotik uygulamalarında ise 10 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet av tüfeği, 71 adet mermi, 68 adet kesici ve delici alet, 96 gram uyuşturucu, 312 adet sentetik hap ile bin 720 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet, ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları ile uygulamaya giden resmi ve sivil polis ekiplerinin görüntüsünü basınla paylaşırken, Karaman'daki huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.