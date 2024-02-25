Üye Girişi
Haberler

Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:

Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kavganın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mahsun j. 7. bölüm ne zaman? Mahsun j. 7. bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Mahsun j. yeni bölüm ne zaman? Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi! Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak? Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi? İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title