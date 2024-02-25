Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.