Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kavganın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar başlatıldı.
Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.