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Karaman'da Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

Karaman'da Aranan 4 Hükümlü Yakalandı
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Karaman'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü düzenledikleri operasyonlarla yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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