Karaman'da Aranan 4 Hükümlü Yakalandı
Karaman'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü düzenledikleri operasyonlarla yakaladı ve cezaevine teslim etti.
Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel