Karaman'da Aranan 38 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 8 bin 360 kişiyi sorguladı ve 38 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca, 5 bin 514 aracın sorgulaması yapıldı ve 18 araç trafikten men edildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 02-07 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 360 kişiyi sorguladı, 38 kişi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 5 bin 514 aracın sorgulamasını yaptı, 18 aracı trafikten men etti.