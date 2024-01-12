Karaman'da Aranan 38 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 02-07 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 360 kişiyi sorguladı, 38 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 5 bin 514 aracın sorgulamasını yaptı, 18 aracı trafikten men etti.