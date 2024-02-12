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Karaman'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

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Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 12 bin 209 kişiyi sorguladı ve 27 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 133 fişek ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 209 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 133 fişek ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Karaman Tutuklama Adliye Gözaltı Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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