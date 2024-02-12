Karaman'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 209 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 133 fişek ele geçirdi.