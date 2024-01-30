Karaman'da Aranan 27 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonlarda ayrıca silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araçlar ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 722 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 131 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirdi.