Karaman'da Aranan 25 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 17'si tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01-07 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 bin 959 kişiyi sorguladı, 25 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kesici-delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.