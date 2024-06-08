Karaman'da Aranan 25 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01-07 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 bin 959 kişiyi sorguladı, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kesici-delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.