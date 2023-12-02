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Karaman'da Aranan 25 Kişi Yakalandı

2 Aralık 2023 20:04 Son Güncelleme: 20:06 Abone Ol

Karaman'da yapılan çalışmalarda asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, sorgulamalar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Tutuklanan zanlılardan 23'ü adliyeye sevk edildi.