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Karaman'da Aranan 25 Kişi Yakalandı

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Karaman'da yapılan çalışmalarda asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, sorgulamalar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Tutuklanan zanlılardan 23'ü adliyeye sevk edildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 25 Kasım-1 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çalışmalarda 7 bin 231 kişiyi sorguladı, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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