Karaman'da Aranan 24 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs-06 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 21 kişiyi sorguladı, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.