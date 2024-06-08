Karaman'da Aranan 24 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 24 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 21 kişiyi sorguladı ve 24 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs-06 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 21 kişiyi sorguladı, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.