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Karaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

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Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 743 kişiyi sorguladı ve 23 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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