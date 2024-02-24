Karaman'da Aranan 20 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17-23 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 7 bin 19 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 8 kesici/delici alet, 16 gram uyuşturucu ve 1857 uyuşturucu hap ele geçirdi.