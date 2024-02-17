Karaman'da Aranan 18 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan polis operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 10-16 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 7 bin 215 kişiyi sorguladı, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 10 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 7 kesici/delici alet, 113 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap, 235 kilogram kaçak tütün, 8 bin 780 dolu makaron, 30 bin boş makaron ve 8 şişe sahte içki ele geçirdi.