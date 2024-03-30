Karaman'da Aranan 11 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 596 kişiyi sorguladı, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirdi.